Коронавирус на Ямале. Последние новости на 20 июля 2021 года: доставлено более 12 тысяч доз вакцины

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, в связи с чем в регионе разворачивают новый койки. Так, 30 мест для больных COVID-19 подготовили в госпитале Муравленко. Сейчас в нем проходят лечение первые пациенты, а 239 человек находятся на амбулаторном лечении, из них 30 - дети.

Также в регионе продолжается массовая вакцинация. Для этого на Ямал поступила очередная партия вакцины - 12 300 доз. Сейчас препараты находятся на окружном складе в СПИД-Центре, после их распределят по медучреждениям округа. Всего с начала вакцинации в регион доставлено 140 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привито практически 134 тысячи человек, около 102 тысяч северян полностью завершили иммунизацию.

В Лабытнанги начали работу пункты вакцинации, расположенный в спорткомплексах «Авангард» и «Полярный». Сделать прививку можно в будние дни с 9:00 до 17:00. Обращаем внимание, что постановка первого компонента производится с 9:00 до 13:00, а второго - с 14:00 до 17:00.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 123 человека, из них 19 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 42 092 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 802 ямальца, 74 находятся в тяжелом состоянии, 27 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 955 человек.