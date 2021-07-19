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Здоровье19 июля 2021 12:18

На Ямал поступило более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса

Сейчас препараты находятся на окружном складе в СПИД-Центре
Марина Прохорова
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Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Сейчас на окружном складе, расположенном в СПИД-Центре, находится 12 300 доз. Позже препараты распределят в медицинские учреждения региона.

Всего с начала массовой вакцинации на Ямал доставлено 140 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привито практически 134 тысячи человек, около 102 тысяч северян полностью завершили иммунизацию.

На данный момент в арктическом регионе организовано 77 прививочных пунктов в 13 муниципалитетах. Они расположены не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для горожан местах. Все точки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и оснащены морозильным оборудованием для правильного хранения препаратов.

Также напоминаем, что режим повышенной готовности продлен до 30 сентября. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет по-прежнему рекомендована самоизоляция. А при выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и масочный режим.