Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 июля 2021 года увеличилось на 123 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 123 человека. С начала периода количество заболевших достигло 42 092.

Из общего числа болеющих 802 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 74 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 449 человек.

Также за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 533. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 104 заражений COVID-19, за весь период - 35 559.

Выздоровели за последние сутки 85 человек, с начала пандемии - 40 097.

За последние сутки в России выявлено 24 633 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 868 (11,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 982 766 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 764 человека, с начала пандемии - 5 359 995. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 149 138 человек.