В Муравленко заработает ковид-госпиталь

Госпиталь будет располагаться на базе детского отделения Фото: Мария Толстихина

В Муравленко готовятся к запуску ковид-госпиталя. Об этом накануне сообщили в администрации города.

Открытие госпиталя на 30 коек запланировано в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Ямала. Амбулаторное лечение от коронавируса проходят 170 местных жителей. На карантине как контактные находятся 125 человек. Есть среди них и дети.

- Госпиталь будет располагаться на базе детского отделения. Но при этом придется освобождать все здание, поэтому детское отделение и родильное отделение будут переведены в хирургический корпус. Как и прежде, в муравленковском ковид-госпитале будут проходить лечение только пациенты с легкой и средней степенью тяжести коронавируса. Тяжелые пациенты будут оправляться в Ноябрьск, — заключили в мэрии Муравленко.