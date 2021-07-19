В спорткомплексах Лабытнанги открылись пункты вакцинации

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги начали работу пункты вакцинации, расположенный в спорткомплексах «Авангард» и «Полярный». Сделать прививку можно в будние дни с 9:00 до 17:00. Обращаем внимание, что постановка первого компонента производится с 9:00 до 13:00, а второго - с 14:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, также необходимо убедиться, что ваша учетная запись на Госуслугах подтверждена. Это необходимо для того, что бы в личном кабинете появился QR-код о постановке вакцины.

Записаться на процедуру можно на портале Госуслуг или по телефону колл-центра: 8-800-350-31-89.

Отметим, что на сегодняшний день первым компонентом привились 6 248 лабытнангцев, 4 745 горожан полностью завершили вакцинацию.