В Муравленко 30 детей заразились коронавирусом Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко открылся инфекционный госпиталь на 30 мест, который уже принял первых пациентов. Также на амбулаторном лечении находятся 239 человек, 30 из них - дети.

Кроме того, продолжается массовая вакцинация. По словам главы города Елены Молдован, жители крайне серьезно относятся к этому вопросу. Первый компонент вакцины получили уже более 7,5 тысяч человек, а почти 6 тысяч полностью завершили иммунизацию.

- Ситуация остается напряженной, поэтому призываю не пренебрегать мерами профилактики COVID-19 и не становиться пациентами госпиталя, - сказала Елена Молдован.

Напоминаем, что сегодня, 19 июля, в регион поступило более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса. Сейчас препараты находятся на окружном складе в СПИД-Центре. Позже их распределят в медицинские учреждения.