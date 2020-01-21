21 Янв. 2020 2020-01-21T11:57:48+03:00

Поединок кота и лисы за кусок колбасы на Ямале попал в соцсети Фото: скрин видео группы «Лабытнанги Info» vk.com

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Более 7 тысяч интернет-пользователей с интересом наблюдали бой кота и лисы за лакомый кусочек. Видео появилось в сообществе «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

Автор запечатлел противоборство зверей возле жилого дома. По всей видимости, голодная лисица в поисках пищи забрела в город. Надо сказать, в последнее время участились случаи, когда рыжие приходят в ямальские города, совсем не пугаясь людей и машин.

В этот раз лиса пыталась стащить у кота кусок колбасы – именно этот момент и заснял автор ролика. Комментаторы прозвали парочку бесстрашных котом Базилио и лисой Алисой. Домашний питомец не отступал и лапой отмахивался от настырной лесной гостьи.

Горожане отмечают, что «Макгрегору 40 секунд на бой понадобилось, а котик за 30 управился». Справедливости ради стоит, отметить, что полминуты черно-белый кот лишь держал оборону. Чем закончился «бой» - не известно, как отметил подписчик группы, который разместил ролик, ради интриги финал поединка появится в Сети чуть позже.

Между тем, не всех восхитил такой поединок, многие вспомнили, что дикие животные, в том числе и лисы, являются переносчиками бешенства, которое через слюну передается и домашним животным, что представляет опасность для людей.

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Бой кота и лисы за колбасу.

ИСТОЧНИК KP.RU