На Ямале дикий олень устроил гонки с поездом

Дикий олень

Нередки случаи, когда жители Ямала встречают на загородных трассах диких животных. Чаще всего на проезжую часть выходят лисы или медведи, а не так давно северянам встретился огромный кабан, разгуливающий по дороге Салехард - Надым.

А теперь ямальцам встретился дикий олень, бегущий вдоль железной дороги. Заснять рогатого на камеру решил один из пассажиров поезда.

На кадрах видно, как животное скачет вдоль вагона, горделиво подняв голову. Со стороны кажется, будто олень пытается обогнать поезд, изредка поглядывая в его сторону. Затем дорога уходит в сторону, а видео обрывается.

Кстати, встретить на Ямале оленя - проще простого. Лучше всего об этом знают местные автомобилисты, которым рогатые постоянно преграждают дорогу. Чаще всего «пробки» из животных образуются на трассе Салехард - Надым. Чтобы не врезаться в стадо, водителям приходится сбавлять скорость и терпеливо ждать, пока олени уйдут в стороны. Иногда это может занять около получаса.

А порой в подобные пробки попадают даже высокопоставленные лица. Так, в марте 2020 года животные заблокировали проезд главе Приуральского района, который спешил на важную встречу. Олени медленно тянулись вдоль обеих обочин дорог и по самой проезжей части, не взирая на нужды чиновника.