«Ледниковый период»: на Ямале настойчивая белка пыталась протиснуться в окно с кедровой шишкой

Повадки всем известной саблезубой белки из «Ледникового периода» проявил ямальский потомок. В лапы пушистого грызуна попала кедровая шишка, которую он никак не хотел упускать. Забавное видео опубликовал на своей страничке в Инстаграм глава Шурышкарского района Андрей Головин.

В кадр попало, как пушистый потомок Крысобела, одержимого страстью к желудям, пробрался в комнату через открытое окно. Ямальская белка, схватив из корзины шишку, пыталась протиснуть ее сквозь щель в окне. Однако трофей оказался слишком велик. Попытка за попыткой, упираясь лапками, толкая шишку, разные способы и методы – лишь бы не упустить добычу.

Андрей Головин именно поэтому и озаглавил видео «Ледниковый период», сравнивая упорство героя известного мультфильма с настойчивостью реальной белки. При этом подписчики проявили сочувствие к неугомонному зверьку.

«Открой окошечко! У неё инфаркт случится сейчас», - пишет интернет-пользователь под ником rochevag.

Надо сказать, белка позволила снять себя довольно близко. У подписчиков возникло предположение, что зверек «доморощенный». Однако Андрей Головин ответил, что белка просто приходит поесть.