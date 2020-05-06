2020-05-06T10:57:16+03:00
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«Ледниковый период»: на Ямале настойчивая белка пыталась протиснуться в окно с кедровой шишкой

Зверек старался не упустить крупный трофей [видео]
Анна Полякова
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«Ледниковый период»: на Ямале белка проявила настойчивость знаменитого Скрата Фото: скрин видео«Ледниковый период»: на Ямале белка проявила настойчивость знаменитого Скрата Фото: скрин видео
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Повадки всем известной саблезубой белки из «Ледникового периода» проявил ямальский потомок. В лапы пушистого грызуна попала кедровая шишка, которую он никак не хотел упускать. Забавное видео опубликовал на своей страничке в Инстаграм глава Шурышкарского района Андрей Головин.

В кадр попало, как пушистый потомок Крысобела, одержимого страстью к желудям, пробрался в комнату через открытое окно. Ямальская белка, схватив из корзины шишку, пыталась протиснуть ее сквозь щель в окне. Однако трофей оказался слишком велик. Попытка за попыткой, упираясь лапками, толкая шишку, разные способы и методы – лишь бы не упустить добычу.

Андрей Головин именно поэтому и озаглавил видео «Ледниковый период», сравнивая упорство героя известного мультфильма с настойчивостью реальной белки. При этом подписчики проявили сочувствие к неугомонному зверьку.

«Открой окошечко! У неё инфаркт случится сейчас», - пишет интернет-пользователь под ником rochevag.

Надо сказать, белка позволила снять себя довольно близко. У подписчиков возникло предположение, что зверек «доморощенный». Однако Андрей Головин ответил, что белка просто приходит поесть.

Белка из Ледникового периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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