В мэрию Ноябрьска пробралась лесная белка

Фото: личная страница Андрея Власова в соцсетях

В мэрию Ноябрьска заглянула необычная посетительница - лесная белочка. Не взирая на важных чиновников, она смело бегала по коридорам и прыгала по лестничным перилам.

Первым животное заметил первый замглавы города Андрей Власов. Он даже сделал фото грызуна, выложив его в свой Instagram.

- Кто-то в администрации сегодня поймает белочку, - шутливо написал первый вице-мэр.

Отметим, что на Ямале дикие животные совсем не боятся людей и смело выходят к их жилищу. Например, белый медведь, зашедший на территорию вахтового поселка Сабетта, наделал немало шума. Косолапый не только распугал людей, но и попытался угнать снегоход.