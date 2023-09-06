В Лабытнанги снова загорелся мусорный полигон

Фото: ЕДДС Лабытнанги. Горящая свалка.

В Лабытнанги вновь произошло ЧП: загорелась свалка бытовых отходов. На то и дело тлеющий мусорный полигон горожане жалуются уже два года, но окончательно решить проблему власти не могут.

Вот и сегодня лабытнангцы вновь увидели дым, идущий от свалки. Запаха, к счастью, пока нет, но это лишь дело времени - ветер не в сторону города.

В пресс-службе городской администрации подтвердили факт возгорания и сообщили, что сейчас в его ликвидации заняты все службы.

- Помимо тушения водой территорию укрывают слоями песка. Принимаются все меры, чтобы тление мусора прекратилось, - прокомментировали в мэрии.

Также власти уверены, что причина возгорания - поджог. Сейчас хулиганов, учинивших пожар, разыскивает полиция.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Лабытнанги рассказали, что в настоящее время специалисты заняты проливкой и просыпкой очага возгорания.

- Сил и средств достаточно, ситуация под контролем, - подчеркнули в ЕДДС.

Фото: ЕДДС Лабытнанги. Горящая свалка.

Напоминаем, что первый раз полигон загорелся в августе 2021 года. Тогда на свалке произошел пожар, тушить который спасателям пришлось две недели, но, как выяснилось позже, это было только начало.

Практический каждый месяц в соцсетях появлялись гневные посты горожан о невыносимой вони, окутавшей улицы, и так до конца декабря. Даже зимой, когда в округе стояли трескучие морозы, полигон продолжал тлеть, не давая людям вздохнуть полной грудью.

Все эти месяцы власти регулярно отчитывались перед северянами о проделанной работе. Но, к сожалению, предпринимаемые меры не возымели особого эффекта, ведь даже через год жалобы от людей не прекратились.

Фото: Василиса Уткина. Горящая свалка в декабре 2021 года.

В мэрии, кстати, не стали отрицать, что на полигоне имеются проблемы. Власти сообщили, что на данный момент открытого горения нет, а запах периодически появляется из-за остаточного тления мусора, но необходимые меры принимаются.

А затем ситуация начала нормализовываться: исчез «жгучий аромат», прекратились гневные посты, и в город вернулось спокойствие. Но продолжалась идиллия недолго - до августа 2023 года, то есть всего восемь месяцев.

Тогда в администрации сообщили, что возгорание оперативно ликвидировано, а поджигателей разыскивает полиция.

Фото: соцсети. Горящая свалка в августе 2023 года.

И вот сегодня кто-то вновь решил устроить экологическую катастрофу. А каковы будут ее последствия, станет известно уже в ближайшее время.