«До самых заморозков будем этим дышать»: в Лабытнанги вновь загорелась свалка бытовых отходов

Фото: соцсети. Горящая свалка.

В Лабытнанги вновь вспыхнул мусорный полигон, спасение от которого жители не могут найти аж с августа 2021 года. Тогда на свалке произошел пожар, тушить который спасателям пришлось две недели, но, как выяснилось позже, это было только начало.

Практический каждый месяц в соцсетях появлялись гневные посты горожан о невыносимой вони, окутавшей улицы, и так до конца декабря. Даже зимой, когда в округе стояли трескучие морозы, полигон продолжал тлеть, не давая людям вздохнуть полной грудью.

Фото: Евген Снигирев. Горящая свалка в декабре 2021 года.

Что касается властей, они постоянно отчитывались перед северянами о проделанной работе

- На площадке временного размещения бытовых отходов работают службы экстренного реагирования. Очаг ликвидирован. Принимаются все меры, чтобы прекратить тление мусора, - комментировали в мэрии.

Но, к сожалению, все предпринимаемые меры не возымели особого эффекта, ведь даже через год жалобы от людей не прекратились.

- Что было сделано за год, чтобы это прекратилось? Складывается впечатление, что этот мусор специально ночью сжигают, а с утра на улицу выйти невозможно. Кажется, что организм скоро выплюнет легкие, - возмущался один из жителей.

В мэрии, кстати, не стали отрицать, что на полигоне имеются проблемы. Власти сообщили, что на данный момент открытого горения нет, а запах периодически появляется из-за остаточного тления мусора, но необходимые меры принимаются.

Фото: Василиса Уткина. Горящая свалка в декабре 2021 года.

А затем ситуация начала нормализовываться: исчез «жгучий аромат», прекратились гневные посты, и в город вернулось спокойствие. Но продолжалась идиллия недолго - всего восемь месяцев, до вчерашнего дня.

- А что, у нас проходит очередная, уже ставшая традиционной ежегодная лабытнангская утилизация ТКО? Своими силами справляемся, без заводов. Ждем попутного ветра в сторону города, и как в том году, до самых заморозков будем этим дышать, - возмутился в соцсетях местный житель.

Поддержали земляка в его недовольстве и другие горожане, тоже учуявшие знакомый запах.

- Дышать дома нечем, окна не открыть, - негодует Маргарита Нешкумай.

- Уже подуло. Вонь в квартиры идет, - рассказывает Ирина Сычева.

- Это у них называется остаточным тлением. Правда, не первый год остаточно тлеет. Дышать нечем, - злится Яна Бондарук.

На опубликованном в пабликах фото отчетливо виден дым, идущий со свалки, так что, скорей всего, возгорание немаленькое.

Фото: соцсети. Горящая свалка.

В городской администрации вновь поспешили успокоить жителей, сообщив, что очах возгорания уже ликвидирован, а поджигателей разыскивает полиция.

- Продолжается координация задействованных сил и средств по ликвидации тления. В помощь пожарным дополнительно задействованы ресурсы городских предприятий. Территория проливается водой, укрывается слоями песка. В течение дня работали бульдозер, погрузчики, водовозки, самосвалы для подвоза песка. Ситуация на контроле, - прокомментировали в мэрии.

Помогли ли эти меры потушить свалку, будет известно уже в ближайшее время.