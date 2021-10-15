Жители Лабытнанги полтора месяца мучаются из-за невыносимого запаха гари от свалки бытовых отходов

Фото: МЧС России по ЯНАО.

Уже полтора месяца жители Лабытнанги страдают из-за невыносимого запаха гари, окутавшего дворы и улицы. Причина этого - свалка бытовых отходов, тлеющая уже много недель. Чтобы придать ситуацию огласке, горожане постоянно выкладывают посты в соцсетях, пытаясь привлечь внимание администрации. Последнее сообщение появилось в городском паблике несколько часов назад. Как и в предыдущих, автор жаловалась на невыносимый «аромат» и спрашивала, когда же это все закончится.

- Кто-нибудь из ответственных лиц может дать ответ, когда мы перестанем дышать зловонным запахом горящего мусора, исходящим от городской свалки? Окна открыть невозможно, помещение сразу же заполняется смрадом, - написала женщина.

Напоминаем, что изначально свалка горела в конце августа - начале сентября. Тогда на борьбу с огнем потребовалось две недели, а в тушении участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. После этого власти отчитались о проделанной работе, уточнив, что образовавшийся дым - это результат остаточного тления мусора.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Комсомольской правды - Ямал» обратился в городскую администрацию.

- Причиной запаха является остаточное тление после возгорания мусора. Работы ведутся. Дорожная техника производит отсыпку территории песчаной смесью. Ситуация находится под контролем, открытого горения нет, принимаются все меры, чтобы прекратить тление мусора, - прокомментировали в ведомстве.