Фото: паблик "Лабытнанги Info"

В Лабытнанги вновь загорелась свалка бытовых отходов, из-за чего по городу снова распространился невыносимый запах. Напоминаем, что изначально полигон горел в конце августа - начале сентября. Тогда на борьбу с огнем потребовалось две недели, а в тушении участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. После этого власти отчитались о проделанной работе, уточнив, что образовавшийся дым - это результат остаточного тления мусора.

В следующий раз неприятный «аромат» лабытнангцы почувствовали уже через пару недель. Тогда в администрации сообщили, что открытого горения нет, а ситуация находится под контролем. Однако в середине октября все повторилось. И вновь причиной жуткого запаха стало тление мусора.

Сейчас же ситуация на свалке гораздо хуже, чем в предыдущие разы. Один из жителей выложил в соцсети фото воспламенившегося полигона, дым от которого виден на всю округу.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

- Так горит наша свалка. Тут уже надо авиацию вызывать. Хорошо, что пока ветер северный, если развернуться, то все угорим в городе, - написал северянин.

Тем временем лабытнангцы уже начали жаловаться на невыносимую вонь, окутавшую дворы и улицы: « Уже окна открыть невозможно, вонища такая», «Капец какой-то! Дышать невозможно», «Вонь, окна не открыть».

Фото: Евген Снигирев

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что на данный момент на площадке временного размещения бытовых отходов работают службы экстренного реагирования. Очаг ликвидирован. Принимаются все меры, чтобы прекратить тление мусора.