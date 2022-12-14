«Организм скоро выплюнет легкие»: жители Лабытнанги больше года года мучаются из-за невыносимого запаха гари от свалки бытовых отходов

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Горящая свалка в декабре 2021 года.

Вот уже долгое время жители Лабытнанги мучаются от запаха гари, окутавшего все вокруг. А исходит он от мусорного полигона, без устали тлеющего с августа 2021 года. Тогда на свалке произошел пожар, на тушение которого ушло почти две недели. И вот, с тех самых пор, «жгучий аромат» никак не покидает городские улицы.

После того как с возгоранием было покончено, жители ежемесячно писали в соцсетях гневные посты о царящей вокруг невыносимой вони, а затем случилось страшное - свалка вспыхнула вновь.

Тогда в городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что на данный момент на площадке временного размещения бытовых отходов работают службы экстренного реагирования. Очаг ликвидирован. Принимаются все меры, чтобы прекратить тление мусора.

После этого тема неприятного запаха больше не поднималась в соцсетях, но сегодня, 14 декабря, некий горожанин вновь заявил об этой проблеме. Более того, по его словам, запах гари никуда не исчезал, а свалка так и продолжает тлеть.

- Уважаемая администрация, уже более года мы периодически дышим гарью от якобы самовоспламеняющегося полигона бытовых отходов! Скажите, какие меры принимаются вами для тушения этих возгораний, какие службы задействованы? И вообще, что было сделано за год, чтобы это прекратилось? Складывается впечатление, что этот мусор специально ночью сжигают, а с утра на улицу выйти невозможно, кажется, что организм скоро выплюнет легкие, - рассказывает горожанин.

Также северянин задается вопросами, несет ли кто-кто ответственность за эти возгорания и куда смотрит природоохранная прокуратура. А еще он собирается обратиться к губернатору, президенту и остальные надзорные органы страны.

В комментариях к посту многие горожане согласились с земляком, заявив, что на улице и вправду чувствуется запах гари, из-за чего в квартирах даже невозможно открыть форточку.

Кстати, в мэрии не стали отрицать, что на полигоне имеются проблемы. Власти сообщили, что на данный момент открытого горения нет, а запах периодически появляется из-за остаточного тления мусора.

- Принимаются все возможные меры, чтобы исправить ситуацию. Для этого вся территория площадки летом укрывалась песком, а в зимнее время - снегом. Работы ведутся ежедневно, - прокомментировали власти.