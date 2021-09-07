В Лабытнанги пожар на свалке бытовых отходов тушили почти две недели

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Лабытнанги наконец-то потушили свалку бытовых отходов, горевшую почти две недели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

- Сообщение о случившемся поступило 25 августа в 14:08. На полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора. Пожар был ликвидирован 6 сентября в 11:30, - рассказали в ведомстве.

В тушении участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. Огнем поврежден технологический мусор на площади 1 400 квадратных метров.

Причину пожара и возможных виновных в нем лиц предстоит выяснить дознавателям МЧС.