Жителю Ямала удалось заснять лисицу топ-модель с интересным окрасом

У лисицы довольно интересный окрас

Жители Ямала стали все чаще встречать в окрестностях городов диких лис. Как правило, вышедшие к людям хищники ничего и никого не боятся и с охотой идут на контакт, особенно, если их угостить чем-то вкусным.

Одну из таких красавиц с интересным окрасом недавно заметили близ Нового Уренгоя. Увидев, что ее снимают, жительница тундры начала вовсю строить глазки и позировать, словно она известная топ-модель.

Игриво встряхнув головой, лисица на секунду отвернулась от камеры, а потом повторили сие действие еще несколько раз. Затем, очевидно устав от назойливого папарацци, плутовка облизнулась и побежала прочь, но через мгновение передумала и вновь замерла перед камерой.

Кстати, бывает и такое, что северные лисы без страха забредают даже в города. Например, в Муравленко упитанная хищница бесстрашно разгуливала по жилому двору, ингнорируя людей. А жителю Лабытнанги удалось заснять, как лесной зверь и домашний кот сражаются за кусок колбасы.

Чаще всего животные предпринимают такие вылазки зимой, когда на землю ложится снег. В такое время им становится сложно найти пропитание, поэтому они и заглядывают в города или на трассы, надеясь разжиться съестным.