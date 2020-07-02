«Ужином хотите стать?»: на Ямале женщина устроила погоню за бурым медведем

Жители поселка Пангоды выложили в соцсети два видео с бурыми медведями, которые бродят вблизи поселка. Ямальцы ужасаются и осуждают поступок одного из авторов: женщина на машине, а затем бегом преследовала дикого зверя.

Видео снято на мобильный телефон 29 июня. Неподалеку от железной дороги женщина, будучи за рулем машины, остановилась и стала снимать происходящее на камеру.

– Мишка! – так ласково звала животное северянка.

svodka89 Жители Пангод настолько суровы, что "Мииииишкаа"

Судя по всему, она увидела хищника и была настолько увлечена азартом, что забыла о банальных правилах безопасности. Женщина побежала за медведем, который метнулся сквозь пролесок к железной дороге. Сняв видео, женщина резюмировала:

– Адреналин – это жесть!

Медведь отзывался на возгласы женщины. Скриншот видео

Забавно, что медведь будто отзывался на кличку женщины, оборачиваясь и принюхиваясь.

– Мясцо свежее ему, ужином хотите стать для мишки? Вообще слов нет, головой надо думать женщина, – комментируют зрители.

– А если бы это мамаша с медвежатами была? Был бы ей «мишка» тогда, – предположила одна из зрительниц.

– Несколько лет назад разве не у вас «Мишка» двух рыбаков задрал? История не учит? Если бы он побежал, вы бы до машины не успели добраться, – отметил другой пользователь соцсети.

Медведь сначала пересек железную дорогу, но после вернулся, посмотрел на женщину и ушел от нее прочь. Скриншот видео

Пангодинцы встретили еще двух медведей на дороге, на выезде из поселка Пангоды перед мостом, и тоже сняли на видео.

svodka89 Медведи в Пангодах, выезд из поселка перед мостом

Хищники вальяжно разгуливали по проезжей части, внимательно смотрели в камеру очевидца. Автор видео «хайповать» не стал – на встречу с бурым не вышел, остался в машине.

– Пока не сожрут кого-нибудь, так и будут снимать, бестолковые, – осудил один из зрителей видео.