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НовостиНедвижимость13 марта 2023 2:46

К 50-летнему юбилею Нового Уренгоя Лимбяяха превратится в образцово-показательный район

Об этом заявил глава города Андрей Воронов
Марина Прохорова
Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

К 50-летнему юбилею Нового Уренгоя мкр. Лимбяяха превратится в образцово-показательный район. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Перечень работ, который нужно выполнить, довольно обширный. Например, планируется завершить ремонт детского сада «Белоснежка». Фасад здания практически готов, идет внутренняя отделка помещений, летом запланировано благоустройство территории.

Также в районе реконструируют школу. Работы пройдут в три этапа, на первом - отремонтируют кровлю и фасад.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Приведут в порядок и здание Детской школы искусств. Пустующие помещения переформатируют под молодежные пространства для занятий спортом и творчеством.

Кроме того, в Лимбяяхе появится «Аллея мечты» - аналог площадки «ТутоКруто». Это будет уютное место для прогулок, игр и занятий спортом.

А еще предусмотрено строительство площадки для выгула собак.