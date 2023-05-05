День Победы на Ямале 9 мая 2023 года: расписание торжественных мероприятий, афиша концертов, как пройдет и что посмотреть

Фото предоставлено КП

Уже через несколько дней жители Ямала встретят 9 мая. В честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне для северян подготовили более 600 различных акций и мероприятий, среди которых «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Окна Победы», «Письмо Победы», «С заботой от ЯМолод» и прочее. Рассказываем все о Дне Победы на Ямале 9 мая 2023 года: расписание торжественных мероприятий, афиша концертов, как пройдет и что посмотреть.

САЛЕХАРД

В окружной столице программа празднования насчитывает более 50 мероприятий, и начнется она уже 6 мая.

Афиша празднований в Салехарде

Афиша празднований в Салехарде

Афиша празднований в Салехарде

Однако главные мероприятия состоятся 9 мая. Так, у Обдорского острога развернется фронтовой привал, а в городском саду - планетарий, где будут показывать короткометражные фильмы про войну. По всей улице Ленина будут проходить мастер-классы, интерактивные площадки, организуют полевую кухню.

Афиша празднований в Салехарде

Афиша празднований в Салехарде

А еще все праздничные дни по городу будет курсировать «Автобус Победы». Его пассажиры смогут послушать и спеть песни военных лет, а также почитать репринт окружной газеты от 9 мая 1945 года.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

В газовой столице большинство мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдут в онлайн-формате, начнутся они, как и в окружной столице, с 6 мая. В оффлайн состоятся акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Вальс Победы» и «Фронтовые бригады».

Афиша празднований в Новом Уренгое

Афиша празднований в Новом Уренгое

Афиша празднований в Новом Уренгое

Афиша празднований в Новом Уренгое

Афиша празднований в Новом Уренгое

Кстати, в этом году появилась новое объединяющее всех горожан мероприятие - «Знамя Победы». Копию полотна, водруженного над Рейхстагом, можно будет установить над городскими зданиями и вывесить из окон.

ЛАБЫТНАНГИ

А вот в городе Семи лиственниц праздничные мероприятия начнутся уже 5 мая. Так, в 14.00 в клубе «Строитель» пройдет конкурсно-развлекательная программа для детей «Победу эту помним мы!». А в 16.00 артисты ГДК «30 лет Победы» покажут литературно-музыкальную композицию «Книга про бойца».

Далее, 7 мая, по улицам города проедет Фронтовая бригада - 13.00, а 8 мая на площади Победы состоится акция «Свеча памяти» - 22.00.

А 9 мая горожан ждет выступление духового оркестра, праздничный концерт и многое другое. Еще жители смогут отведать кашу военных лет и поучаствовать в акции «Состав Победы», которая пройдет на ж/д вокзале с 7 по 9 мая.

Афиша празднований в Лабытнанги

НОЯБРЬСК

А вот в Ноябрьске праздничные мероприятия начались начались уже 2 мая. Одно из них - выставка «Переломный 1943 год», подготовленная сотрудниками Музейного ресурсного центра. Она рассказывает о ключевых событиях Великой Отечественной войны 1943 года, после которых армия СССР начала оттеснять врага со своей территории.

Однако ключевые мероприятия пройдут именно 9 мая. Для жителей подготовили концертные программы, поэтические зарисовки и различные мастер-классе. Кроме того, организаторы соорудили различные фотозоны и установили сувенирные лавки.

Афиша празднований в Ноябрьске

МУРАВЛЕНКО

Не отстает в праздновании Дня Победы и Муравленко. В числе мероприятий, подготовленных для горожан в преддверии главной даты - спортивные эстафеты, автоквест, специальные уроки для школьников и студентов, турнир по шахматам и прочее.

Афиша празднований в Муравленко

Само 9 мая начнется в городе с возложения цветов к монументу Воина-освободителя. Затем стартует спортивно-развлекательная программа и торжественные мероприятия.

Афиша празднований в Муравленко

Кроме того, с 4 по 6 мая в городе пройдет акция «Маршрут памяти», в рамках которой в общественном транспорте будут петь песни военных лет. А с 4 по 9 мая - всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

НАДЫМ

В Надыме массовое празднование Дня Победы также начнется 6 мая. В городе пройдут театрализованные представления, эстафеты, марафоны и акции.

Афиша празднований в Надыме

А 9 мая надымчан ждут на концертах, выступлении городского оркестра и праздничном салюте, который пройдет на набережной озера Янтарное. Кроме того, организаторы праздника подготовили насыщенную программу и для детей, она пройдет на разных площадках.

Афиша празднований в Надыме

ТАРКО-САЛЕ

В Тарко-Сале празднование Дня Победы пройдет на набережной реки Саргина. Начало торжественного мероприятия назначено на 12.00. В течение дня жителей смогут посетить экскурсионный чум, отведать военной каши, посмотреть экспозицию «В тылу и на фронте», а также насладиться ярким салютом.

Афиша празднований в Тарко-Сале

ГУБКИНСКИЙ

Отмечать 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне губкинцы начали еще в апреле. Тогда в городе открылась историческая экспозиция «Годы войны - века памяти», а 1 мая в доме культуры «Строитель» дали старт выставке семьи Воловиченко: «Военная техника, которая стала символом Победы». Однако главные мероприятия пройдут 9 мая на четырех площадках.