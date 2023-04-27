Стала известна программа празднования Дня Победы в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Накануне прошло заседание организационного комитета при участии главы Салехарда Алексея Титовского.

- Более 50 мероприятий пройдут в течение четырех дней, начиная с 6 мая», - отметил градоначальник.

Начнутся они с персональных концертов у домов ветеранов. Также по городу вновь проедет «Поющий автобус», артисты будут исполнять песни и стихи победной тематики. А 7 мая по городу начнет курсировать «Мастерская Победы», в оборудованном транспорте все желающие смогут изготовить символ Победы - праздничный значок.

8 мая пройдет межмуниципальный турнир по дартсу, будет работать кинотеатр под открытым небом на площади у «Геолога», военно-патриотическая акция «Вахта Памяти» на Пантеоне. Пройдет традиционная акция «Мы помним - мы не забудем», в рамках которой волонтеры выложат из свечей звезду или слово «Победа».

А на интерактивной площадке «Место встречи в городском саду», стилизованной под 40-е годы XX века, горожане смогут закружиться в вальсе и хором спеть любимые песни военных лет. и известные всем песни Победы: «Смуглянка», «Катюша», «День Победы» и другие.

Основные праздничные мероприятия запланированы на 9 мая. У Обдорского острога развернется фронтовой привал, в городском саду - планетарий, где будут показывать короткометражные фильмы про войну. По всей улице Ленина будут проходить мастер-классы, интерактивные площадки и полевая кухня. «Привал фронтовой» у Обдорского острога ждет горожан с 11.00 до 16.00.

У «Геолога» будет организована большая тематическая фотозона, выставка военной техники, концертная программа, торговые павильоны и полевая кухня. Также будет работать полевая кухня, пройдет городская акция «Полевая почта», где жители города смогут бесплатно отправить памятную открытку в любой уголок России. Завершатся праздничные мероприятия огненным шоу.