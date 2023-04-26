Над Новым Уренгое поднимут Знамя Победы

Фото: администрация Нового Уренгоя

Над Новым Уренгоем будет реять Знамя Победы. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, его поднимут 1 мая перед зданием мэрии.

- В первый день мая состоится торжественное поднятие алого полотнища на флагшток перед администрацией города, - прокомментировал представитель властей.

Размер флага составит 9 на 13 метров, развеваться над городом он будет до 9 мая.

Знамя Победы - это копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейхстага в Берлине. Вот уже много лет он является символом победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Отметим, что большинство мероприятий, посвященных Дню Победы, пройдут в этом году в Новом Уренгое в онлайн-формате

Так, к традиционной акции «Бессмертный полк» можно присоединиться на специальном сайте, опубликовав фото и историю ветерана. Кроме того, все желающие могут размещать портреты своих дедов и прадедов на окнах машин и квартир, заменить ими аватары в соцсетях.