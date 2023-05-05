Многодетная семья из Губкинского поделилась с горожанами своей коллекцией моделей военной техники

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском открылась выставка моделей техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Расположена экспозиция в доме культуры «Строитель» и насчитывает более 50 миниатюрных моделей - все они из личной коллекции многодетной семьи Воловиченко. Собирать уменьшенные копий автомобилей глава семейства Павел начал еще в детстве. Сегодня в его коллекции насчитывается несколько сотен экспонатов.

Фото: администрация Губкинского

- Коллекции уже больше 40 лет. В основном модели в масштабе 1 к 43. Хочу, чтобы дети испытывали чувство патриотизма, знали мощь и разнообразие нашей техники, - сказал Павел Воловиченко.

Кстати, сам мужчине не понаслышке знает о военной службе, он является подполковником запаса.