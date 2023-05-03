Песни военных лет и газета от 9 мая: в Салехарде запустили «Автобус Победы»

Фото: администрация Салехарда

В преддверии 9 мая в Салехарде запустили «Автобус Победы». Как сообщили в городской администрации, транспорт курсирует по маршруту №1, его пассажиры едут по городу, слушая песни военных лет и подпевая артистам.

- Идея родилась не спонтанно. Территория АТП - объект 501-ой стройки, поэтому мы решили восстановить музей транспорта. Для реализации этой идеи были закуплены ретроавтобусы, сейчас мы их потихоньку восстанавливаем. Этот автобус мы приводили в порядок в течение одного года. Работать с ним было интересно, это надежная советская техника, он еще фору даст нашим современным автобусам, - рассказал генеральный директор МАТП Михаил Болдессари.

Управляет автобусом водитель со стажем Виктор Кувындыков. По его словам, за 19 лет он впервые оказался за рулем такого транспорта.

Фото: администрация Салехарда

- Тут надеяться можно только на себя, никаких систем-помощников нет, - говорит водитель.

Также пассажиры автобуса могут ознакомиться с репринтом окружной газеты от 9 мая 1945 года.

Фото: администрация Салехарда

Кстати, проезд в автобусе абсолютно бесплатный, но по желанию пассажиры могут бросить пару монет в кассу-копилку и отмотать себе старинный бумажный билет.