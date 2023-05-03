Ко Дню Победы на центральной аллее Ноябрьска развернулась выставка о главных военных событиях 1943 года

Фото: Алексей Романов, соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов пригласил жителей и гостей города посетить выставку «Переломный 1943 год», подготовленную сотрудники Музейного ресурсного центра специально ко Дню Победы.

Находится выставка на центральной аллее. Там разместили стенды, содержащие информацию о ключевых событиях Великой Отечественной войны 1943 года: операция «Искра», в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, борьба советских войска за Кавказ и прочее.

Фото: Алексей Романов, соцсети

А еще на выставке представлены редкие фотографии, документы и иллюстрации картин знаменитой Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

- Эта выставка - еще одно напоминание о ценности Победы и стойкости людей. Прогуливаясь вместе с детьми или с друзьями, вы можете ненадолго погрузиться в историю нашей страны, - отметил градоначальник.