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Дом. Семья26 апреля 2023 8:35

На Ямале вахтовик заснял веселую игру двух маленьких песцов

Животные резвились на Мессояхском месторождении
Вера Зенина
Вера Зенина
Хищники не обращали на человека никакого внимания

Хищники не обращали на человека никакого внимания

Ни для кого не секрет, что Ямал - это поистине уникальный край, где запросто можно повстречаться с дикими животными. Причем, как правило, хищники сами выходят к людям, с удовольствием позируя на камеру и принимая угощения.

В большинство случаев северяне сталкиваются с лисами и белками, которые без опаски приходят в города, а на окраинах лесов и неподалеку от месторождений можно увидеть медведей - бурых и белых. Чаще всего косолапые заглядывают к людям зимой и ранней весной, когда сложно найти пропитание.

А на днях вахтовик Сергей Астапенко, работающий на Мессояхском месторождении, поделился забавным видео игры двух песцов.

В ролике видно, как два пушистых зверька задорно носятся друг за другом и пытаются в шутку куснуть. Судя по размерам животных, они еще детеныши и не представляют особой опасности для людей, поэтому оператор снимает их с довольно близкого расстояния.

Кстати, иногда к вахтовикам захаживают настолько редкие животные, что при их виде аж захватывает дух. Например, в декабре 2022 года на Бованенковское месторождение пожаловала росомаха. Больше суток она воевала с местными собаками, отражая их атаки, а затем сбежала на карьер.

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