На Ямале вахтовик заснял веселую игру двух маленьких песцов

Хищники не обращали на человека никакого внимания

Ни для кого не секрет, что Ямал - это поистине уникальный край, где запросто можно повстречаться с дикими животными. Причем, как правило, хищники сами выходят к людям, с удовольствием позируя на камеру и принимая угощения.

В большинство случаев северяне сталкиваются с лисами и белками, которые без опаски приходят в города, а на окраинах лесов и неподалеку от месторождений можно увидеть медведей - бурых и белых. Чаще всего косолапые заглядывают к людям зимой и ранней весной, когда сложно найти пропитание.

А на днях вахтовик Сергей Астапенко, работающий на Мессояхском месторождении, поделился забавным видео игры двух песцов.

В ролике видно, как два пушистых зверька задорно носятся друг за другом и пытаются в шутку куснуть. Судя по размерам животных, они еще детеныши и не представляют особой опасности для людей, поэтому оператор снимает их с довольно близкого расстояния.

Кстати, иногда к вахтовикам захаживают настолько редкие животные, что при их виде аж захватывает дух. Например, в декабре 2022 года на Бованенковское месторождение пожаловала росомаха. Больше суток она воевала с местными собаками, отражая их атаки, а затем сбежала на карьер.