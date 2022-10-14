На Ямале бесстрашная белка сорвала интервью журналисту и стала звездой телевидения

Фото: скриншот из видео. Любопытная белка.

Тот, кто хотя бы раз бывал на Ямале, прекрасно знает, что встретить в городе дикое животное - не такая уж и редкость. Чаще всего северяне сталкиваются с лисицами и белками, но если первые стараются не подходить к людям и соблюдают осторожность, то пушистые любители орехов - полные противоположности.

Яркий пример этого - бесстрашная белка, сорвавшая интервью журналистке местного телеканала. Не сумев побороть тягу к любопытству, рыжая красавица запрыгнула на мужчину в кадре и начала скакать на нем, словно по дереву.

После казуса с горожанином белка переключила внимание на съемочную группу. Быстро перебирая лапками, она обнюхала микрофон и вплотную приблизилась к камере, ткнув в нее своей забавной мордочкой.

В итоге смелый зверек стал единственным героем репортаж, а затем, после публикации материала, и настоящей звездой.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, как голодная белка забралась через открытое окно в квартиру жителя Шурышкарского района. Схватив со стола кедровую шишку, она попыталась улизнуть с добычей, но вытащить ее на улицу оказалось не так-то просто. А другая пушистая красавица решила не размениваться на малое и пробралась прямиком в мэрию Ноябрьска. Не взирая на важных чиновников, она смело бегала по коридорам, словно это ее родной дом.