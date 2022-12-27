«Воевала больше суток»: на месторождении в ЯНАО росомаха задала трепку стае собак

Росомаха готовится защищаться

Ямал - это поистине уникальный край, где запросто можно повстречаться с дикими животными. Причем, как правило, хищники сами выходят к людям, с удовольствием позируя на камеру и принимая угощения.

В большинство случаев северяне сталкиваются с лисами и белками, которые без опаски приходят в города, а неподалеку от месторождений можно увидеть белых медведей - зимой им очень непросто найти пропитание.

Но иногда к вахтовикам захаживают настолько редкие животные, что не заснять их на камеру просто невозможно, одним из них оказалась росомаха. Хищный зверь не просто забрел на Бованенковское месторождение, но и устроил грандиозную драку со стаей местных собак.

В ролике, опубликованном одним из очевидцев побоища в телеграм-канале «Заполярные будни», видно, как сразу шесть здоровых псов бросаются на маленькое животное, пытаясь примять его к земле. Но хищник оказался не так-то прост и отбил первое нападение, да так, что даже послышался собачий вой. А вот вторая попытка одержать победу не увенчалась успехом, и росомаха оказалась зажата в угол.

- Снег, снег кинь, булыжник, - обращается один вахтовик к другому, надеясь, что это угомонит лающую стаю.

Но северный зверь не оценил заботы и попытался укусить рабочего, наблюдавшего за ним сквозь забор.

- Я бы тебя на ручках вынес, если бы ты не кусался, - добродушно говорит мужчина, невзирая на агрессивное поведение животного.

После этого видео прерывается. Однако для тех, кто беспокоится о судьбе росомахи, есть хорошая новость: она жива.

По словам мужчины, выложившего ролик, зверь смог вырваться из собачьего окружения и убежал на карьер, перед этим устроив трепку не одному псу.

- Воевал зверь больше суток, надорвал не одну собаку. Будет им урок - не все кошка, что внешне кошка. А вообще, росомаха - очень редкий случай. Раньше мне удавалось увидеть только следы, и то один раз, под Салехардом, когда гнали тягачи с Екатеринбурга, - признался мужчина.

Добавим, что в прошлом году ямальцам повстречалось еще одно необычное животное - огромный кабан. Он спокойно прогуливался по дороге Салехард - Надым, не обращая никакого внимания на проезжавшие автомобили.