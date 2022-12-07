На Ямале пожарные откачали новорожденного котенка и его маму, надышавшихся угарным газом

Спасение котенка

Ямальские пожарные вновь продемонстрировали свое неравнодушие и стремление прийти на помощь в любых ситуациях: они спасли из горящего дома восемь человек и несколько животных.

Отметим, что пожар, о котором идет речь, был не из простых. Дело в том, что хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, не закрыла дверь, выбегая в коридор, из-за чего помещение наполнилось едким дымом. Люди оказались буквально заперты в своих жилищах и были вынуждены разбивать окна, чтобы выбраться на свободу. Как итог - у многих оказались переломы и порезаны руки.

Но, невзирая на всеобщую панику, пожарные смоли спасти людские жизни, здание и трех хвостатых.

Из охваченной огнем квартиры они вынесли маму-кошку с двумя новорожденными котятами. Один из малышей оказался слишком плох, поэтому борьбу за его жизнь спасатели доверили медикам. По словам очевидцев, за жизнь пушистого пациента врачи сражались в машине скорой помощи более получаса - такой опыт был у них впервые. Второго котенка и его маму пожарные откачали с помощью дыхательных аппаратов с кислородом.

К сожалению, спасти удалось не всех четвероногих. Кот и третий маленький котенок, находившиеся в квартире, все же погибли - огонь и угарный газ их не пощадили.

Кстати, ямальские спасатели довольно часто приходят на помощь к четвероногим. Например, в Салехарде пожарные вытащили из огня перепуганного кота, а из вентиляционной шахты - маленького котенка. Животные были сильно напуганы и не могли самостоятельно выбраться наружу.

Также пожарные приложили руку к спасению собаки, которая два дня провела под завалами сгоревшего дома в Лабытнанги.

А еще сотрудники МЧС вызволили из подвала частного дома в Тарко-Сале собаку и двух кошек. Их хозяева уехали в отпуск, а животных заперли в полной темноте, оставив им немного еды и воды.