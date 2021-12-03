На Ямале пожарные спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу жилого дома

Фото: МЧС России по ЯНАО. Спасенный котенок.

Салехардские сотрудники МЧС в очередной раз продемонстрировали свое неравнодушие и стремление прийти на помощь в любых ситуациях: они вытащили из вентиляционной трубы дома по ул. Строителей маленького котенка.

Операция по спасению началась со звонка встревоженной жительницы дома Анастасии. Женщина в подробностях объяснила ситуацию, сообщив, что домочадцы сначала сами пытались помочь хвостатому, но все старания, к сожалению, были тщетны.

- Через 4 минуты спасатели прибыли к месту происшествия и оценили ситуацию. Изначально пожарные пытались подобраться к котенку с крыши, но затем было принято решение вызволить животное другим путем - выманив его в одну из квартир. Хозяйка жилища сразу же согласилась помочь спасателям, впустив их внутрь, - сообщили подробности операции в МЧС России по ЯНАО.

Далее события разворачивались одно за другим. Обнаружив место вскрытия вентиляционного люка, пожарные попытались выманить котенка наружу, но это не увенчалось успехом. Тогда ребята закрыли одну сторону вентиляционной трубы и легким постукиванием заставили малыша выйти наружу. Когда котенок оказался на воле, его передали горожанке, заявившей о происшествии.

Сейчас с малышом все хорошо. А жильцы дома подыскивают ему заботливых хозяев.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Спасенный котенок.

Кстати, ямальские спасатели довольно часто приходят на помощь к четвероногим. Например, несколько недель назад пожарные вытащили из огня перепуганного кота. Животное находилось внутри станции техобслуживания, когда началось возгорание. Самостоятельно выбраться на волю у хвостатого не получилось.

Также пожарные приложили руку к спасению собаки, которая два дня провела под завалами сгоревшего дома в Лабытнанги. Все это время пес подавал признаки жизни и жалобно скулил.

А еще сотрудники МЧС вызволили из подвала частного дома в Тарко-Сале собаку и двух кошек. Их хозяева уехали в отпуск, а животных заперли в полной темноте, оставив им немного еды и воды.