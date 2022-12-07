«Была мысль, лишь бы ребенок не остался без родителей»: в Губкинском произошел серьезный пожар

Фото: Наталья Ободенко, соцсети

В Губкинском произошел серьезный пожар. Минувшим вечером, 6 декабря, загорелась квартира на втором этаже по адресу: мкр 1, д. 39. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило в 21:07, на место незамедлительно выехали десять человек личного состава и три единицы спецтехники. О ликвидации было объявлено в 22:05, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге огонь повредил лишь квартиру на площади 40 квадратных метров - пожарные вовремя остановили пламя.

Но, несмотря на то, что официально в пожаре никто не пострадал, некоторые люди все же получили травмы.

По словам одной из жительниц дома, хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, не закрыла дверь, выбегая в коридор, из-за этого помещение наполнилось едким дымом и люди оказались буквально заперты в своих квартирах.

- Все пошло по подъезду, ни одни соседи со второго этажа не смогли выйти через дверь, только через окна. В итоге у многих переломы и руки в кровище от разбитых окон. В этот момент была мысль, лишь бы не задохнуться и выбраться из квартиры, чтобы ребенок не остался без родителей. Спасибо пожарным за оперативность и тем парням, кто ловил с окон, - рассказала женщина.

После тушения огня к работе приступили профильные службы. Им предстоит выяснить причину пожара и установить ущерб.