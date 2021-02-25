На Ямале спасли собаку, которая два дня провела под завалами сгоревшего дома

Фото: МЧС ЯНАО. Спасенный пес

В небольшой городе Лабытнанги, что на Ямале, произошло настоящее чудо. Спасатели извлекли из под завалов сгоревшего дома собаку, которая провела там два дня в сильные морозы.

Все началось с того, что 22 февраля на центральный пункт пожарной связи пятого пожарного-спасательного отряда поступило сообщение от Татьяны Токаревой. Женщина сообщила, что ее собака застряла под завалами недавно сгоревшего дома. Пес подает признаки жизни и жалобно скулит.

Фото: МЧС ЯНАО. Сгоревший дом

- Вызволить домашнего питомца своими силами хозяева не смогли, поэтому и обратились к спасателям, - сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Пожарные тут же отправились на помощь четвероногому. Прибыв на место, они начали раскидывать мусор в том месте, куда указала хозяйка. Словно почуяв спасение, животное стало еще больше скулить, желая поскорей выбраться из неволи.

В скором времени так и произошло. Когда пса извлекли из под завалов, он был очень напуган и слаб. На шейке у песика заледенел ошейник, который пожарные разрезали гидравлическими ножницами. Настолько сильные стояли в те дни морозы.

Фото: МЧС ЯНАО. Спасенный пес

После этого собака наконец-то встр