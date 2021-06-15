В Тарко-Сале нерадивые хозяева закрыли собаку и двух кошек в подвале дома, уехав в отпуск

Фото: паблик "Сплетни | Тарко-Сале". Спасенная собака.

Жителей Тарко-Сале потряс жестокий случай обращения с животным: хозяева собаки и двух кошек заперли животных в подвале дома, уехав на длительное время.

О случившемся стало известно из местного паблика «Сплетни | Тарко-Сале». Неравнодушная горожанка вкратце описала ситуацию, в которой оказались четвероногие.

- Соседи уехали в отпуск, закрыв животных в подвале. Всем спасибо за их спасение, - гласит подпись к посту.

В подтверждение своих слов автор выложил несколько фото, на которых видна машина сотрудников МЧС, приехавших на помощь, а также собака, вызоленная из подвала.

Фото: паблик "Сплетни | Тарко-Сале". Сотрудники МЧС.

В местном отделении МЧС России по ЯНАО корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что такой вызов действительно был. Сотрудник незамедлительно прибыли на место, приступив к спасательной операции.

Когда животных вытащили на поверхность, они были несказанно рады свободе и дневному свету. Несколько дней питомцы находились в абсолютной темноте и среди экскрементов, ведь другого места чтобы справить нужду у них не было. Не погибли четвероногие лишь потому, что хозяева все же оставили им еду: сухой корм в тазике и воду в детской ванночке.

После того, как о случившемся узнал весь город, на связь вышла хозяйка животных. По ее словам, это была вынужденная мера, и ни в какой отпуск они не уезжали.

- У нас бабушка сильно заболела, мы сразу же собрались и поехали к ней. А животных не куда было девать, вы хоть это поймите, - написала девушка.

Однако подобный ответ не вызвал у горожан понимания. Многие сошлись во мнении, что питомцев можно был отдать в питомник, на передержку или, на крайний случай, обратиться к знакомым, предложив вознаграждение.

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