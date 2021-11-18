В Салехарде пожарные вытащили из огня перепуганного кота

Фото: МЧС России по ЯНАО. Спасенный кот.

Ямальские сотрудники МЧС в очередной раз продемонстрировали героизм и отвагу: они вытащили из огня перепуганного кота. Животное было сильно напугано и всем телом прижималось к своему спасителю, без слов благодаря его за возможность остаться в живых.

Пожар, из которого вызволили хвостатого, начался ранним утром. Загорелась станция техобслуживания по ул. Чупрова. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился по всей кровле здания, а черный дым был виден из всех частей города.

- Погибших и пострадавших на данном пожаре, к счастью, нет. Однако пожарные спасли из огня котенка, - сообщила сотрудница пресс-службы МЧС России по ЯНАО Екатерина Крышнёва.

Оказавшись на свободе, котик сразу же попал в заботливые руки медиков «скорой помощи», приехавших на вызов. По словам фельдшера, животное находится в сильном стрессе, но чувствует себя хорошо.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Спасенный кот.

Получив необходимую помощь, хвостатый отправился в ветеринарную лечебницу, где за его состоянием сейчас наблюдают специалисты. Позже кота передадут волонтерам фонда «Дорога домой».

Напоминаем, что ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о чудесном случае спасения собаки, которая два дня провела под завалами сгоревшего дома в Лабытнанги. Все это время пес подавал признаки жизни и жалобно скулил.