«Она практически вросла и загноилась»: в Губкинском живодеры перетянули морду собаки проволокой

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце», г. Губкинский. Пострадавшая собака.

Волонтеры Губкинского спасли бездомного пса, пострадавшего от рук живодеров: они перетянули морду собаки проволокой, из-за чего пошло загноение.

Когда животное попало к зоозащитникам, они были, мягко говоря, в шоке от увиденного. Инородный предмет буквально врос в мягкие ткани, вызвав их деформацию. Со стороны казалось, будто у собаки отсутствует часть морды.

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце», г. Губкинский. Загноившаяся рана.

- Ее мордочка была перевязана проволокой, которую она пыталась снять. Но от этого проволока только сильнее впилась в кожу и нос, она практически вросла и загноилась, - рассказал один из волонтеров.

После осмотра пса ветеринар пришел к выводу, что ему нужна срочная операция. В итоге медик благополучно удалил проволоку, и теперь животное идет на поправку, хотя до полного выздоровления еще далеко.

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце», г. Губкинский. Та самая проволока.

- Собачка оказалась очень добрая. И это несмотря на травму, и сильную боль, которую ей причинил человек. Раны на мордочке у нее заживут, а вот будет ли она дальше также доверять людям - большой вопрос, - говорит зоозащитник.

Сейчас пес находится в городском приюте «Доброе сердце» и проходит лечение. Однако в будущем ему нужен заботливый хозяин, который никогда не предаст и не причинит боль, а иначе он может вновь попасть в руки уличных живодеров.

Кстати, волонтеры открыли сбор, чтобы собрать средства не лечение собаки. Желающие помочь могут лично обратиться в приют, позвонив по номеру: 8 (922) 466-30-31.

К сожалению, за последнее время на Ямале участились случаи жестоко обращения с четвероногими. Уже чуть ли не каждый день северяне находят в мусорках выброшенных котят и щенков, а еще животных травят, стреляют в них из ружья и просто избивают.