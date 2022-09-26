«Нет половины зубов»: в Лабытнанги неизвестные живодеры избили и выбросили кота

Фото: Мария Панова

В Лабытнанги неизвестные живодеры избили и выбросили кота. О произошедших с четвероногим неприятностях рассказала местная жительница Мария Панова. Девушка не смогла оставить хвостатого в холодном подъезде и пустила к себе в квартиру, но лишь временно.

- Почему бывают такие люди, которые подбрасывают животных? Кот избит и нет половины зубов. Забрали бы себе, но у самих двое. Заберите в добрые руки. Находится он в подъезде дома на улице Ямальская, 1, - обратилась горожанка к землякам.

В качестве доказательств Мария опубликовала фото взъерошенного рыжего котика, который в испуге прижался к полу у входной двери, боясь сделать лишний шаг.

Фото: Мария Панова

В комментариях к посту лабытнангцы посочувствовали судьбе животного, но забрать его к себе никто так и не решился.

Напоминаем, что это не первый случай жесткого обращения с животными в городе. В конце лета бездомные собаки едва не загрызли котят, выброшенных на помойку. Нерадивые владельцы выставили коробку с малышами возле мусорных контейнеров, совершенно не заботясь о их судьбе.