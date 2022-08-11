«У одной отказали ноги, другая в критическом состоянии». В Салехарде догхантеры отравили бездомных собак

Фото: Фонд защиты животных "Дорога Домой" в Салехарде

Злобные догхантеры, повсеместно травящие собак в Лабытнанги, добрались и до Салехарда. В окружной столице жертвами живодеров едва не стали четверо псов. При этом все собаки были с желтыми бирками, а это значит, что они побывали в приюте и были выпущены на свободу, поскольку не представляют опасности для окружающих.

По словам сотрудника городского фонда защиты животных «Дорога Домой», четвероногих нашли в районе Ангальского Мыса, сейчас ветеринары оказывают им помощь.

- Одна из собак находится в критическом состоянии, вторая чувствует себя бодрей, но задняя часть ног у нее обездвижена, две оставшиеся с трудом поднимают головы, - рассказал волонтер.

Кстати, пострадавшие псы не были бездомными. Они проживали на территории одной из баз и не проявляли агрессии к людям.

Сейчас общественники объявили сбор средств на лечение четвероногих. Реквизиты для перевода можно найти на официальной странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что это не первый жестокий случай по отношению к бездомным собакам в Салехарде. Например, в середине февраля неизвестные расстреляли добродушного пса, нанеся ему серьезные увечья: оторвали часть уха и повредили лапу, которую, позже, пришлось ампутировать. А в начале июля стало известно еще об одной стрельбе в животного: пуля пробила дворняге позвоночник, и теперь собака не может ходить.