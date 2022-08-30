В Лабытнанги бездомные собаки едва не загрызли котят, выброшенных на помойку

Фото: Ирина Возова
Жительница Лабытнанги Ирина Возова поведала печальную историю о маленьких котятах, которых едва не загрызли бездомные собаки. Женщина обнаружила коробку с малышами сегодняшним утром, когда вышла из дома на работу.
- Минувшей ночью или утром кто-то выбросил на помойку трех живых котят. Идя на работу, увидели картину: собаки пытались их загрызть, - рассказывает горожанка.
В подтверждение своих слова она сфотографировала малышей. Животные испуганно глазели по сторонам и жались друг к другу не понимая, что же с ними произошло.
Фото: Ирина Возова
Сейчас котята находятся дома у Ирины, но им срочно нужны новые хозяева. Связаться с женщиной можно по номеру телефона, который она указала в посте.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Салехарде собака загрызла маму-кошку на глазах у детей. Нерадивые хозяева выкинули ее на улицу вместе с котятами.