В Муравленко женщина выкинула в мусорный бак трех новорожденных щенков

Фото: общество защиты животных «ДОРОГА ДОБРА» г. Муравленко

В Муравленко неизвестный живодер выкинул в мусорный бак трех новорожденных щенков. О страшной находке рассказали волонтеры городского общества защиты животных «ДОРОГА ДОБРА».

- Недочеловек в женском обличии выбросил на мороз трех малышей. Щенков нашли в мусорном баке на улице Дружбы Народов, - сообщили активисты.

На фото, предоставленном общественниками, изображены три крохотных щеночка, жмущихся друг к другу. Благо, у нерадивой хозяйки хватило сострадания дать малышам небольшое одеяльце и картонную коробку.

Однако главная проблема заключалась в том, что малыши не могли самостоятельно кушать и их надо было кормить молоком каждые три часа, в противном случае они могли просто умереть.

К счастью, желающие помочь нашлись быстро. Сейчас малыши находятся в надежных руках, кушаю и набираются сил.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском машина насмерть сбил щенка на глазах у детей. По словам местных зоозащитников, погибший малыш был в ошейнике и часто бегал по поселку, очевидно, хозяева отпускали его на самовыгул.