В Надыме живодеры убили собаку во дворе жилого дома, выстрелив в нее из оружия

Фото: Алена Мельникова. Убитый пес.

На Ямале произошел очередной вопиющий случай жестокого обращения с беспризорными собаками: некто расстрелял добродушную дворнягу прямо во дворе жилого дома №1 по ул. Геологоразведчиков в Надыме. Пытаясь спасись от расправы, уже изувеченный пес смог доковылять до высокого бордюра и забраться на него, но далее силы его покинули, и животное рухнуло на холодный камень, оставаясь там лежать до последнего вздоха.

Увидев окровавленного пса, местные жители сразу вызвали полицейских и написали заявление о стрельбе в жилом районе. Сейчас правоохранители выясняют подробности происшествия.

Однако этого надымчанам оказалось мало и, чтобы придать ситуацию огласке, они выложили фото застреленной собаки в соцсети. На снимках отчетливо видно тело животного с окровавленной лапой и лужа крови на асфальте.

Фото: паблик "Злой и добрый надымчанин.

Кстати, на ухе пса виднеется желтая бирка, а это значит, что он побывал в приюте и является неопасным, раз его выпустили обратно. Тоже самой говорят и сами жильцы, по их словам, он никогда не проявлял агрессию и был весьма дружелюбен.

Кстати, это уже не первый случай расстрела животных в городе. Ранее от рук злодеев погибла бездомная собака, которую местные ласково прозвали Лизонькой за ее добрый нрав и доверие к окружающим.

А ранее еще несколько таких же инцидентов произошли в Салехарде. Там неизвестные выстрелили в бездомных псов, нанеся им серьезные увечья. Одной дворняге пулей пробило позвоночник, а второй пришлось ампутировать лапу - настолько сильно она оказалась повреждена.