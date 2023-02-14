Атлет из Губкинского Руслан Алисолтанов попал в финал шоу «Суперниндзя» на «СТС», преодолев непроходимые трассы

Руслан Алисолтанов

Жители Ямала в очередной раз проявили себя на федеральном телевидении. Минувшим вечером на канале «СТС» вышло шоу «Суперниндзя», участие в котором приняли братья из Губкинского Руслан и Гасан Алисолтановы.

Руслан - чемпион России и Европы по лыжным гонкам, призер международных соревнований и мастер спорта России. В прошлом он уже трижды участвовал в шоу «Русский ниндзя» и выходил в полуфинал.

Позже примером младшего брата вдохновился Гасан. Спортсмен-любитель, болея за Руслана, решил, что тоже хочет испытать себя, и начал готовиться к покорению трассы.

В итоге оба брата успешно прошли кастинг и оказались перед отборочной трассой

- Я сегодня выхожу в папахе, чтобы меня узнали и чтобы отдать дань своим дагестанским корням. Я хоть сам родился на Севере, но родители мои из Дагестана. Мой отец приехал в Губкинский в 24 года. Ему было столько же лет, как и мне сейчас. Думали, что приехали на один год, на заработки, а остались почти на 30 лет, - рассказал Руслан.

Северянин мастерски прошел отборочную трассу и собрал все четыре кольца, а вот его брат до финиша не дошел. Ямалец не смог преодолеть препятствие с канатами и сорвался в воду.

А затем произошло самое интересное: братья встретились в полуфинале, и история повторилась вновь. Стартуя параллельно друг-другу, Руслан, через некоторое время, вырвался вперед и первым достиг конечной точки. Однако он не стал сразу же вставлять кольцо и решил дождаться Гасана, чтобы сделать это вместе. Но его планам было не суждено сбыться.

- Я хотел дождаться брата, чтобы вместе вставить кольца, но не получилось, - сказал мужчина.

Победа в последнем испытании открыла для Руслана дорогу в финал, если он оставит позади всех соперников, то получит 5 миллионов рублей. Деньги северянин планирует потратить на покупку дома для родителей.

Напоминаем, что это не первый случай, когда ямальцы заявляют о себе на всю страну. Так, жительница Салехарда Нина Людикайнен одержала победу в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», Тимофей Дорофеев прошел в финал передачи «Кондитер. Дети» с тортом в виде северного сияния, а юный вокалист Илья Клипперт выступил в программе «Вундеркинды» и покорил звездных гостей своим голосом.