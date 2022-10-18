Жительница Салехарда Нина Людикайнен одержала победу в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Фото: скриншот из видео. Нина Людикайнен перед оглашением победителя.

Только вчера в Салехарде наградили Максима Цыганова, ставшего лучшим шеф-поваром Ямала, как сегодня стало известно о еще одном достижении северян в мире большой кулинарии.

Жительница окружной столицы Нина Людикайнен победила в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Чтобы пройти отбор и попасть в команду к Ренату Агзамову или Константину Ивлеву, женщина преподнесла пирог, который назвала сложной кулебякой.

Как итог - оба гуру кулинарного искусства оказались в восторге от приготовленного блюда, но сама Нина решила последовать за Константином Ивлевым и вступить в его команду.

- На этапе отбора мой пирог - сложная кулебяка - произвела фурор на шефов. Я, как не профессиональный шеф-повар, была невероятно счастлива, это стало огромным комплиментом для меня. На шоу мы не пользовались интернетом, технологическими картами или подсказками, все рецепты брали только из головы. Каждое конкурсное задание было по-своему сложным, но я рада, что справилась со всеми этапами на ура, - поделилась воспоминаниями Нина Людикайнен.

Когда Константин Ивлев озвучил имя победителя, Нина на радостях пустилась в пляс - настолько сильно ее переполняли эмоции.

Позже, вернувшись домой, северянка записала видео, в котором обратилась к землякам, поблагодарив их за поддержку и добрые поздравления.

- Не я первая и не я последняя, кто доказал, что Ямал и, в частности, Салехард - кузнеца победителей, - подытожила Нина Людикайнен.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что юный салехардец Тимофей Дорофеев прошел в финал шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде северного сияния. Он получил одобрительные отзывы сразу от всех членов жюри.