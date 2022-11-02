Юный вокалист из Салехарда выступил в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница» и покорил звездных гостей своим голосом

Илья Клипперт в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»

Юный салехардский певец Илья Клипперт выступил в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Программа с его участием вышла 1 ноября и тут же собрала восторженные отзывы телезрителей.

Звездными гостями выпуска стали Люся Чеботина и Владимир Винокур. Как и всегда, им нужно было угадать талант ребенок, выбрав один вариант из нескольких предложенных.

Долго стоять на сцене 10-летнему Илье не пришлось. Владимир Винокур не смог обойти вниманием улыбчивого паренька в народном костюме и с букетом цветов, а Люся Чеботина полностью поддержала решение именитого артиста.

В итоге северянин выступал под вторым номером. В своей визитке он рассказал, что живет в Салехарде - единственном городе на полярном круге, где зимой температура достигает -40 градусов. Не забыл он упомянуть и знаменитого мамонтенка Любу, который находится в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского.

Далее бессменный ведущий шоу Роман Каграманов предложил четыре варианта: «гадает на любовь», «дрифтит на тракторе», «очень душевно поет», «сочиняет частушки на ходу».

- У Ильи такой наряд, что он либо гадает на любовь, либо сочиняет частушки, - предположил звездный гость, но, немного подумав, решил иначе. - Очень душевно поет.

Выйдя на сцену, Илья исполнил народную песню о кепочке и собрал буру аплодисментов.

Кстати, ведущий и гости шоу высоко оценили выступление талантливого салехардца и предрекли ему звездное будущее.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что юный салехардец Тимофей Дорофеев прошел в финал шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде северного сияния. Он получил одобрительные отзывы сразу от всех членов жюри.