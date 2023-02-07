Атлеты из Губкинского примут участие в шоу «Суперниндзя» на СТС

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Атлеты из Губкинского примут участие в спортивном шоу на СТС. Об этом сообщает телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально».

Братья Руслан и Гасан Алисолтановы проявят себя в шоу «Суперниндзя», первый выпуск которого выйдет 13 февраля. Его участникам предстоит одолеть максимально сложную полосу препятствий, аналогов которой нет во всем мире.

Всего за победу будут бороться 175 атлетов со всей страны. Лучший получит 5 миллионов рублей, известность и любовь телезрителей.

Напоминаем, что это не первый случай, когда ямальцы заявляют о себе на всю страну. Так, жительница Салехарда Нина Людикайнен одержала победу в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», Тимофей Дорофеев прошел в финал передачи «Кондитер. Дети» с тортом в виде северного сияния, а юный вокалист Илья Клипперт выступил в программе «Вундеркинды» и покорил звездных гостей своим голосом.