Юный салехардец Тимофей Дорофеев прошел в финал шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде северного сияния

Фото: скриншот из видео. Тимофей Дорофеев на шоу «Кондитер. Дети».

Двенадцатилетний Тимофей Дорофеев из Салехарда принял участие в шоу «Кондитер. Дети», которое транслируется на телеканале «Пятница», и вышел в финал. На суд жюри, в которое вошли Ренат Агзамов, Ольга Вашурину и Сусанна Эксузян, юный северянин представил невероятной красоты торт в виде северного сияния.

Фото: скриншот из видео. Испеченный торт.

- У нас на Севере есть такое явление как полярная ночь, и тогда на небе виднеется северное сияние. Я попытался показать это явление в своем торте, - начал презентовать свое изделие Тимофей.

Начинка торта, как и внешний вид, оказалась из непростых: шоколадный бисквит на горячем молоке, шоколадный крем чиз, вишневое компоте и штрудель. Пальчики оближешь!

Первой на пробу кочек торта взяла Сусанна Эскузян, после кулинарное изделие оценила Ольга Вашурина, а затем и сам Ренат Акзамов. Долго ждать ответа Тимофею не пришлось, ведь созданный им шедевр пришелся по душе абсолютно всем, и он услышал однозначное «ДА».

- Тимофей, ты это заслужил, ты в финале», - произнес Ренат Агзамов, вручая счастливому мальчику заветный фартук.

Фото: скриншот из видео. Тимофей получает фартук.

В финале салехардцу предстояло изготовить торт для звездной заказчицы Алены Свиридовой. Но в этот раз удача отвернулась от Тимофея, и он уступил победу Дарье Груздовой из Краснодара.

Напоминаем, что ранее в этой же передаче участвовал одиннадцатилетний тюменец Константин Кобзев. Мальчик презентовал невероятный торт - шоколадный бисквит с соленой карамелью в виде нефтяной вышки (так сказать, символа большой Тюменской области). И, конечно же, вышел с ним в финал, получив одобрение от жюри.