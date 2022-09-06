«Дети уже боятся подниматься и спускаться»: жители Надыма массово жалуются на новые нерабочие лифты

При этом люди продолжают платить за пользование лифтами Фото: Вера Зенина

Коммунальные скандалы на Ямале набирают обороты. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о нежелающих работать УК и ТСЖ, тем самым доводя вверенные им дома и дворы до удручающего состояния.

Как правило, большинство жалоб на бездействие «управляшек» поступает от жителей старых деревяшек, где все необходимо переделывать. Но бывают и исключения, когда недовольства высказывают жильцы недавно построенных многоэтажек или домов, где проводился ремонт.

Именно такой случай произошел в Надыме. Оказывается, в городе, который только что отметил 50-летний юбилей, существует проблема с лифтами. А подняла эту тему жительница дома №50 по ул. Зверева, разместив пост в одном из городских пабликов.

- Жильцы дома №50 по ул. Зверева, вы так же мучайтесь с новыми лифтами? Это же ужас какой-то! Лифт работает с перебоями, постоянно приходится вызывать техников. Когда нажимаешь кнопку нужного этажа, то она не срабатывает. Можно, конечно, раз десять понажимать, и она сработает, но елки-палки, за что мы деньги платим? - возмущается надымчанка.

По словам женщины, она уже несколько раз звонила по указанному в лифте номеру, ответ был всегда одинаковым: «Работает один лифтер. Вы понажимайте подольше кнопочки, и лифт поедет».

- Когда я сказала диспетчеру, что у меня дети уже боятся на этом лифте подниматься и спускаться, она просто промолчала! Когда был старый советский лифт, он и то меньше ломался, - резюмировала женщина.

Как оказалось, подобные проблемы возникают у многих жильцов данного дома.

Так, по словам Максима Архиреева из 4 подъезда, лифт просто отказывается приезжать при нажатии кнопки.

Не лучше обстоят дела и в 5 подъезде. Как утверждает молодая мама Евгения Дементьева, лифт никак не реагирует на вызов. Вместо того чтобы приехать, он стоит на этаже и хлопает дверями. Из-за этого девушке очень тяжело спускаться и подниматься с коляской.

И подобных жалоб на работу лифтов в вышеупомянутом доме - множество.

На первый взгляд можно подумать, что жильцы слегка преувеличивают, проблема вполне решаема и не выглядит так же устрашающе, как вышедшие из строя отопительные приборы или прогнивший пол. Но когда подобные недовольства охватывают далеко не один дом, то все становится куда серьезней.

Оказывается, лифты постоянно ломаются в доме №16 по ул. Кедровая и доме №2 по ул. Олимпийская. Кстати, в последнем грузоподъемная машина стоит уже два месяца, поскольку запчасти для нее идут из другого города.

При этом власти, а вместе с ними УК и ТСЖ как-то подзабыли о том, что плата за лифт входит в коммунальные платежи, да и подняться, допустим, на восьмой этаж может далеко не каждый.

- Ответственность за содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе лифтов, несет управляющая организация, - сказали в мэрии корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал».

Поискав информацию на просторах Интернета, «Комсомолка» выяснила, что за дом №50 по ул. Зверева отвечает УК «Гардарика». Далее в организацию был отправлен запрос с просьбой прокомментировать жалобы и рассказать, будут ли приниматься какие-то действия, чтобы исправить эту ситуацию.

Ответ пришел через пару дней и, мягко говоря, потряс всю редакцию своей неординарностью. Вместо лифтов представитель УК решил рассказать, как именно «Гардарика» относится к жалобам в соцсетях и почему никогда не будет реагировать на них.

- В России нет ни одного законодательного акта, который бы обязывал физическое лицо, предприятие или государственный орган при подключении к Интернету и размещения текста, фото, видео и комментариев в социальных сетях вводить свои полные данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер паспорта, дата его выдачи, код подразделения, место жительства, семейное положение). Отсюда следует, что в социальную сеть может войти кто угодно, придумать себе ник (аналог фамилии, имени и отчества), аватар (изображение или лицо). Это может быть и законопослушный гражданин, и экстремист, и преступник, и психически больной человек, и лицо, которое из личной неприязни или хулиганских побуждений преследует цель опорочить деловую репутацию ООО «Гардарика», - говорится в ответе.

После долгих рассуждений на тему соцсетей и того, как они влияют на массовое сознание, представитель УК пришел к выводу, что любой законопослушный гражданин не будет ничего писать в Интернете, а лично обратится в организацию за помощью.

Вот только автор поста уже упоминала, что не раз звонила по указанному номеру с просьбой починить лифты, но так и не добилась результата.

Из всего этого напрашивается неутешительный вывод: как лифты не работали, так и не будут этого делать.