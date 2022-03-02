В Ноябрьске пять этажей жилого дома затопило кипятком

Затопленная квартира

В Ноябрьске произошло серьезное коммунальное ЧП: в доме №55/57 по ул. Мира оборвало батарею, из-за чего кипятком залило сразу пять этажей. По словам одного из жильцов, решить проблему оперативно не удалось, в связи с этим он выложил пост в соцсети, надеясь придать ситуацию огласке.

- 1 марта по ул. Мира, 57/55 оборвало батарею на пятом этаже. Пока кипяток бил фонтаном, искали аварийку. То не туда позвонили, то занята аварийная служба в 7 микрорайоне! Итог очень страшный - все пять этажей залило кипятком. Когда аварийная служба приехала, то перекрыла отопление и на этом все - диспетчер даже адрес не способна записать, где порыв, - пожаловался горожанин.

В качестве доказательств мужчина приложил видео, на котором отчетливо видны затопленные комнаты, плавающие в кипятке вещи и густой пар, исходящий от горячей воды.

- Вот, нас топит, все в пару, - комментирует автор ролика, направляя камеру по сторонам.

Как оказалось, обслуживанием дома занимается управляющая компания «Уютная территория», которую наняли сами собственники.

- Заявка в аварийную службу поступила 1 марта, отключение отопления по стояку было произведено в подвале дома в этот же день. Сегодня, 2 марта, проводятся ремонтные работы отопительных приборов в 501 квартире, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в организации.

Не осталась в стороне и городская администрация. Власти посоветовали жильцам обратиться в УК с соответствующей заявкой, чтобы в будущем можно было получить компенсацию.

- По факту затопления рекомендуем обратиться в УК с заявкой на обследование жилого помещения и фиксации причиненного ущерба актом для дальнейшего взыскания его с виновных. Более подробные разъяснения можно получить в управлении ЖКХ по следующим номерам: 361-067 и 361-179, - уточнили в мэрии.