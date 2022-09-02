«Значимое событие для Ямала и России»: Владимир Путин поздравил Надым с 50-летним юбилеем

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев приехал 2 сентября в Надым, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию муниципалитета. В поездке его сопровождает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Первое, что сделал полпред, приехав в город, это возложил цветы к памятнику генеральному директору производственного объединения «Надымгазпром» Валерию Ремизову и к памятнику защитникам Донбасса «Честь и слава», установленного в августе 2022 года.

Фото: официальный сайт Владимира Якушева

Затем, на торжественном мероприятии «Надым - город первых», Владимир Якушев зачитал поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина.

Фото: официальный сайт Владимира Якушева

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой - 50-летием основания города Надым. Этот юбилей - большое, значимое событие для города, Ямало-Ненецкого автономного округа и всей России. История Надыма создавалась мужественными, талантливыми людьми - настоящими героями-первопроходцами - геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом», - говорится в послании главы государства.

Также Владимир Путин отметил, что надымчане с огромным уважением относятся к замечательным трудовым традициям своих предшественников, искренне гордятся родным северным краем, его уникальной ролью в развитии отечественной экономики и содействуют дальнейшему процветанию.

Далее Владимир Якушев вручил награды надымчанам, внесшим большой вклад в развитие города. Так, Геннадий и Оксана Гавриленко удостоились ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кстати, у супругов их восемь, все живут весело и дружно.

Фото: официальный сайт Владимира Якушева

Кроме того, полпред объявил благодарности замначальника производственно-диспетчерской службы общества «Газпром добыча Надым» Альберту Закирову, учителю городской школы № 1 Марине Коваль, старшему тренеру спортшколы «Арктика» Виктории Меркуловой, председателю ОО «Надымский ветеран» Нине Рощиной и электромонтеру МП «Надымские городские электрические сети» Владимиру Шкуренко.

Фото: официальный сайт Владимира Якушева

- Город - это не здания и промыслы, дороги и объекты. Город - это, прежде всего, люди. Полвека для города - небольшой срок, но события, которые проходили на этой земле, колоссальны и интересны. Здесь создавалась газовая история нашей страны, и писали ее замечательные люди, которые совершили великий трудовой подвиг, создав мощную энергетическую базу России, - подчеркнул Владимир Якушев.