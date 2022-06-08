Жители Ямала страдают от бездействия управляющих организаций

Только за первый квартал 2022 года на УК и ТСЖ поступило 572 жалобы Фото: Ольга Крыльцова

Ни для кого не секрет, что дом - это то место, где можно расслабиться, отвлечься от житейских проблем, пообщаться с близкими или просто отдохнуть. Но, порой случается так, что даже в родных стенах нет покоя: трубы протекают, обои отсырели, течет септик и прочее.

Именно с такой проблемой столкнулись большинство ямальцев. Уже который год северяне пытаются добиться от управляющих организаций элементарного выполнения своих обязанностей, но увы и их. Чуть ли не каждый день становится известно о новых коммунальных авариях, до которых УК и ТСЖ нет никакого дела, хотя деньги домочадцы платят им регулярно.

По данным регионального департамента госжилнадзора, только за первый квартал 2022 года на нерадивые «управляшки» поступило 572 жалобы: 55,4% ямальцев оказались недовольны бездействием организаций; 28,7% негодовали из-за оплаты ЖКУ, а 9,3% - из-за неудовлетворительного предоставления коммунальных услуг.

- Внеплановые проверки в отношении управляющих организаций проводятся на основании обращений граждан, направленных письменно или через систему ГИС ЖКХ. Все обращения незамедлительно поступают в работу и рассматриваются инспекторами в установленные сроки, - рассказал заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ахат Мурзакаев.

Однозначным лидером по количеству жалоб является УК «Престиж» из Лабытнанги.

Наибольшую огласку получила ситуация с домом №33 по ул. Рижская, где, буквально на глазах жильцов, начал рассыпаться цокольной этаж здания. Устав заваливать «управляшку» обращениями, горожане разместили гневный пост в соцсетях, получивший большую огласку. После этого зданием заинтересовались телевидение и прокуратура. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Дом по ул. Рижская, 33.

Но проблема в том, что подобных зданий у управляющей компании много. И как обстоят дела у них - известно лишь жильцам.

Еще один из ярких примеров - двухэтажка по ул. Арктическая, д. 6. Не задумываясь о людях, коммунальщики разломали холодной зимой цокольный этаж, из-за чего в одной их квартир, находящейся над дырой, промерзла канализация и все остальные системы водоснабжения.

- Почти три тысячи в месяц я отдаю за содержание общего имущества. И вот итог, - сокрушается хозяйка жилища.

Фото: паблик «Лабытнанги Info». Дом по ул. Арктическая, 6.

Что касается других обязанностей, то знаменитый «Престиж» их также не выполняет. В январе текущего года ребенок подвернул ногу во дворе дома, обслуживающегося вышеупомянутой УК. Юный горожанин оступился на тропинке и провалился в сугроб - организация и не думала расчищать придворовую территорию от снега.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Заваленный снегом двор.

Кстати, минувшей зимой от нечищенных дворов буквально взвыл весь город. Исправила положение пришедшая весна, потопившая снег в лучах солнца.

По словам людей, заставить «управляшки» работать практически невозможно: они напрочь игнорируют все заявки, будь то вывоз мусора или разлившийся септик.

Но если в Лабытнанги бездействие УК приводит лишь к житейским неудобствам, то в Губкинском это едва не закончилось двумя трагедиями.

В апреле прошлого года лавина снега сошла с крыши дома на 8-летнего мальчугана, проходившего мимо подъезда. К счастью, мальчик остался жив и не получил серьезных травм. После этого правоохранители возбудили уголовное дело, дошедшее до суда. По итогу заседания организацию признали виновной и обязали выплатить штраф.

Фото: скриншот видео с камеры наблюдения. Снег падает на мальчика.

А четыре месяца назад история повторилась вновь, только на месте мальчика оказалась девочка. От ударной волны школьницу отбросило на несколько метров, и она получила ушибы.

Также травму из-за бездействия УК получила пенсионерка из Салехарда. Проживая в аварийном доме, женщина провалилась под пол, наступив на прогнившие доски в коридоре. Помогли горожанке выбраться неравнодушные соседи, услышавшие ее крики.

Фото: паблик "ЧП Ямал". Подъезд жилого дома №31 по ул. Маяковского.

Впрочем, вывезти мусор или устранить протечку для «управляшек» окружной столицы тоже проблема.

И все вышеперечисленное - лишь капля в море. Только за первые три месяца 2022 года инспекторы Госжилнадзора оштрафовали УК и ТСЖ на 2 646 000 рублей за некачественную работу.

Не изменилась ситуация и с приходом лета. Взять хотя бы УК «Комфорт» из Ноябрьска, которая четыре недели «кормила людей завтраками, обещая убрать опасный кусок железа, свисающий с крыши дома №163 по ул. Шевченко. В итоге заставила пошевелиться сотрудников «управляшки» местная администрация, и то не сразу.

Фото: Олеся Рудзенко. Дом №163 по ул. Шевченко.

Чтобы быстрее решать вопрос с нерадивыми УК, инспекторы Госжилнадзора рекомендуют жителями пользоваться чат-ботом «Умный помощник», который сам формирует письменное обращение и направляет его в управляющую организацию. Если она продолжает бездействовать, тогда можно направить жалобу в департамент через систему ГИС ЖКХ или обратиться в ведомство письменно по адресам территориальных отделов.

Кстати, в пример остальным муниципалитетам, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов решил попробовать необычный способ, стимулирующий «управляшки» к работе - составление рейтинга лучших УК и ТСЖ по итогам голосования.

- Каждый раз во всех прямых эфирах и любом живом общении с горожанами повторяю: вы сами выбрали эту компанию, это вы ими управляете, а не они вами. Надо переломить эту схему, когда люди зависимы от своей «управляйки». Должно быть наоборот, - отметил градоначальник.

На данный момент голосование уже завершилось, а победители известны.