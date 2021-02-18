Коронавирус на Ямале. Последние новости на 19 февраля 2021 года: сокращается количество коек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 50 человека, с начала периода - 36 670. Тем не менее, не смотря на прирост, количество заболевших постепенно снижается. В связи с этим в регионе сокращают количество коек, предназначенных для лечения ковид-пациентов.

Так, в инфекционном госпитале, расположенном на базе Акушерского отделения Тарко-Салинской ЦРБ, законсервированы еще 10 мест. Сейчас в стационаре продолжают работу 30 коек, часть из них - в реанимационных палатах.

Кроме того, закрыты два отделения в Лабытнангской (20 коек) и Муравленковской (15 коек) городских больницах. Еще 10 коек сократили в Надымской центральной районной больнице. Также закрылось отделение на 120 коек, расположенное в Ноябрьском СПИД-Центре.

Из общего числа болеющих 270 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 6 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 394 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 56-летнего мужчины из Ноябрьска. Также напоминаем, что в понедельник, 15 февраля, скончался еще один ноябрянин. Во вторник, 16 февраля, и среду, 17 февраля, летальных исходов не было.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 600 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 38 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Приуральском районе - 11, Ноябрьске - 8 и Салехарде - 6.

Далее идут: Новый Уренгой и Надымский район - 5, Шурышкарский район - 2 и Губкинский - 1.

Всего в регионе было проведено 3 977 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 101 человек, за весь период - 34 293.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 447 человек с COVID-19, из них 1 494 (11,1%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 125 598. Выздоровевших - 18 730, за весь период - 3 661 312. Умерших - 480, с начала периода - 81 926.